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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
11:31
EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı
Yılda iki kez zam alan memur ve emekliler yılın ilk yarısından itibaren geçerli olacak zam oranlarını 6 aylık enflasyonla öğrendi. 2025 Ocak emekli zammı oranının ortaya çıkması ardından kök maaş hesaplama formülü gündeme geldi. 4A,4B,4C için düzenlenen SGK e-devlet ekranı ile emekli maaşı hesaplama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için zam hesabı ayrı ayrı yapılıyor. Peki; Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL olan ne kadar alacak? İşte, o tablo...