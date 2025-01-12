EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı

YILIN İLK ZAMMI BELLİ OLDU

Emekli ve memur yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve temmuz aylarında artış alan hak sahiplerinin zam oranı 6 aylık enflasyonla belirleniyor.

Ocak zammı için son enflasyon, aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

TÜİK tarafından açıklanan bu oranlar ardından emekli ve memurun zam oranını netleşti.

Emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 oldu.