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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 11:31

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı

Yılda iki kez zam alan memur ve emekliler yılın ilk yarısından itibaren geçerli olacak zam oranlarını 6 aylık enflasyonla öğrendi. 2025 Ocak emekli zammı oranının ortaya çıkması ardından kök maaş hesaplama formülü gündeme geldi. 4A,4B,4C için düzenlenen SGK e-devlet ekranı ile emekli maaşı hesaplama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için zam hesabı ayrı ayrı yapılıyor. Peki; Emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL olan ne kadar alacak? İşte, o tablo...

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı

12 bin 500 TL'lik en düşük emekli maaşı zam oranı ardından yeniden düzenlendi. Bununla birlikte emekli zammı hesabı değişmezken kök maaş araştırmaları hız kazandı. Bu noktada hesaplama formülü de hak sahiplerinin gündeminde. Peki, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar maaş alacak? İşte, güncel emekli maaşı hesaplama tablosu...

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı

YILIN İLK ZAMMI BELLİ OLDU

Emekli ve memur yılda iki kez zam alıyor. Ocak ve temmuz aylarında artış alan hak sahiplerinin zam oranı 6 aylık enflasyonla belirleniyor.

Ocak zammı için son enflasyon, aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

TÜİK tarafından açıklanan bu oranlar ardından emekli ve memurun zam oranını netleşti.

Emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 oldu.

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EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayında alacak.

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı

EMEKLİ KÖK MAAŞ NASIL HESAPLANIR?

Belirlenen zam oranı emeklinin kök maaşı üzerine yansıyor. Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir kişi önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA EKRANI: 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alır? SSK, Bağ-Kur kök maaş hesabı

EMEKLİ MAAŞI 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 OLAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626

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