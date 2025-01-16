EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?

Emekli maaşlarına 2025 yılı için yapılan %15,75 zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerini artırdı. Ancak birçok emekli, kök maaşlarının bu zamla nasıl değiştiğini öğrenmek istiyor. 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 14.500 TL alan emekliler, zam sonrası yeni maaşlarını hesaplayarak bütçelerini planlamaya başladı. Peki, Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak?