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Haberler Yaşam EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:50 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 08:50

EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?

2025 yılında emekli maaşlarına yapılan %15,75 zam sonrası, emekliler kök maaşlarının nasıl değiştiğini merak ediyor. Bu artışla birlikte, emekli maaşı 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 14.500 TL olan kişilerin yeni maaşlarının ne kadar olacağı hesaplanabiliyor. Kök maaş sorgulama işlemleri ve zam oranlarının maaşlara yansımasıyla ilgili detaylar, e-Devlet ve SGK platformları üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, emekli kök maaş hesaplama ve zam hesabı...

EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?

Emekli maaşlarına 2025 yılı için yapılan %15,75 zam, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerini artırdı. Ancak birçok emekli, kök maaşlarının bu zamla nasıl değiştiğini öğrenmek istiyor. 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 14.500 TL alan emekliler, zam sonrası yeni maaşlarını hesaplayarak bütçelerini planlamaya başladı. Peki, Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL alan ne kadar alacak?

EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?

EMEKLİNİN MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

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EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görüyor. Zamlı emekli maaşlarının aynı tarihlerde hesaplarda olması bekleniyor.

EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, zam tablosu:

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