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EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 08:50
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
08:50
EMEKLİ KÖK MAAŞI HESPALAMA 205 : Emekli maaşı 12.500,13.000,13.500,14.000,14.500 TL olan ne kadar alacak, yüzde kaç zamlı yatacak?
2025 yılında emekli maaşlarına yapılan %15,75 zam sonrası, emekliler kök maaşlarının nasıl değiştiğini merak ediyor. Bu artışla birlikte, emekli maaşı 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 14.500 TL olan kişilerin yeni maaşlarının ne kadar olacağı hesaplanabiliyor. Kök maaş sorgulama işlemleri ve zam oranlarının maaşlara yansımasıyla ilgili detaylar, e-Devlet ve SGK platformları üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, emekli kök maaş hesaplama ve zam hesabı...