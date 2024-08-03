EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ! SGK son dakika duyurdu! 2 bin 500 TL emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

Giriş Tarihi: 03.08.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
15:32
Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024 belli oldu. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sebebiyle oluşan zam farkları temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, temmuz aylıklarına ek 2 bin 500 liralık fark ödemesi Ağustos ayında yapılacak. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar…