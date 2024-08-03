Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 03.08.2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:32

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ! SGK son dakika duyurdu! 2 bin 500 TL emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 2024 belli oldu. En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sebebiyle oluşan zam farkları temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, temmuz aylıklarına ek 2 bin 500 liralık fark ödemesi Ağustos ayında yapılacak. Peki, emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ! SGK son dakika duyurdu! 2 bin 500 TL emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

3 milyon 703 bin 788 emeklinin maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Oluşan 2500 TL zam farkı ödemelerin ne zaman yapılacağı belli oldu. Temmuz ayında aylıklarını zamsız alan emeklilere zam farkı yatırılacak. Peki, 2024 temmuz SGK-Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte Emekli zamlı maaş farkı ödeme günleri…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ! SGK son dakika duyurdu! 2 bin 500 TL emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında farkların 7 Ağustos'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ! SGK son dakika duyurdu! 2 bin 500 TL emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

3.7 MİLYON EMEKLİNİN YENİ MAAŞI 12.500 TL

Emekli zamları, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlendi ve yürürlüğe girdi. Böylece emekliye enflasyon farkı ile birlikte yüzde 24,73 zam yapılmış oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Düzenlemeyle 3.7 milyon kişinin maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ! SGK son dakika duyurdu! 2 bin 500 TL emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ! SGK son dakika duyurdu! 2 bin 500 TL emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?
SON DAKİKA