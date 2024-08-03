EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ! SGK son dakika duyurdu! 2 bin 500 TL emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bugün mü?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin zam tablosu da netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre altı aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Böylece emeklilerin alacağı zam yüzde 24,73 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 19,30 olarak hesaplandı.