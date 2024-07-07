EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME PROGRAMI: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları hangi tarihte yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı haketmiş oldu.