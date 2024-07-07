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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME PROGRAMI: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları hangi tarihte yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre
Giriş Tarihi: 07.07.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
00:07
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME PROGRAMI: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları hangi tarihte yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre
Emekli maaş farkı 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemde. SSK Bağkur emekli zam oranı yüzde 24,73 oldu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı yapılacak açıklamalarla belli olacak. Sigorta kapsamı 4A ve 4B olan emeklilerin maaş farklarının ve ek zammın ne zaman ödeneceği bu noktada araştırılmaya başladı. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.