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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 | SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
13:50
TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. Buna göre; SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da açıklandı. Açıklanan zam oranının ardından oluşan 14 günlük farkın ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?