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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 | SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:50

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 | SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

TÜİK, Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş zammı belli oldu. Buna göre; SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin yüzde kaç zam aldığı da açıklandı. Açıklanan zam oranının ardından oluşan 14 günlük farkın ödeme tarihi araştırılıyor. Peki, Zamlı Emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman, ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 | SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 24,73'e yükseltildiğini açıklamıştı. Bu karar ile birlikte zamlı emekli maaş farklarının ne zaman yatırılacağı yakından takip ediliyor. Ek zam farkının resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödenmesi bekleniyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri ve sürece dair merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 | SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye'nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun." dedi.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 | SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024

Emekli maaşlarına yüzde 24,73 oranında artış yapıldı. Emekli maaş ödemeleri 17'sinden itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ödemelere dair şu ifadeleri kullandı: ''Kanunlaşma süreci var. Yürürlük sürecini mağduriyet oluşturmayacak şekilde düzenleyeceğiz.''

SSK emekli ödemeleri 17-26 arası,
Bağkur ödemeleri 25'i ile 28'i arasında tahsis numarasına göre yapılıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 | SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ödemeleri 17'inden itibaren hak sahiplerine ödenmesi bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların ayın 17'sine yetişmemesi durumunda maaş farklarının da sonraki ay ödenmesi söz konusu olabilir.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 2024 | SSK, Bağ-Kur Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

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