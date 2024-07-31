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Giriş Tarihi: 31.07.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 11:38

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C belli oldu! SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara aktarılacağı en düşük emekli maaşının 12.500 TL olmasının ardından gündeme geldi. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkı ödeme tarihleri netleşti. Bu kapsamda Emekli maaş farkı ödeme tarihleri mercek altına alındı. Peki, SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü? İşte, 4A-4B-4C Emekli maaş farkı ödeme takvimi!

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C belli oldu! SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

Emekli maaş farkı ödeme tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde. Emekli aylıklarına temmuzda yapılan enflasyon zammının ardından SGK, fark ödemesinin ne zaman yapılacağını açıkladı. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme günleri!

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C belli oldu! SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C belli oldu! SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

MAAŞ FARKLARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Buna göre; Emeklilere zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü ödenmeye başladı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C belli oldu! SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TAKVİMİ 4A-4B-4C belli oldu! SSK-Bağkur En düşük emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, bugün mü?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

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