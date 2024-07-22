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Haberler Yaşam Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:29

Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2024 Temmuz emekli maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bilindiği üzere; emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan 2 milyonun üzerinde vatandaşın aylıklarında değişiklik yaşandı. Emekli aylıklarında yüzde 24,73 oranında zam uygulanırken, yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Maaş hesabında 15 Temmuz-15 Ağustos tarih aralığı kıstas alındığı için oluşan maaş farkına ilişkin, 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyordu. İşte emekli maaş farkı ödeme tarihi

Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak?

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına uygulanan 24,73 oranındaki zam geçtiğimiz haftalarda duyurulmuştu. Ardından yapılan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 12 bin 500 TL olarak belirlenmişti. Oluşan maaş farklarına ilişkin 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak sorusu yanıt ararken söz konusu tarih belli oldu. İşte emekli maaş farkı ödeme tarihi

Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ

SGK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

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Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak?

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak?

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak?

BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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