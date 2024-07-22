Haberler
Yaşam
Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu! 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
12:29
Sosyal Güvenlik Kurumu, 2024 Temmuz emekli maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarihi duyurdu. Bilindiği üzere; emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan 2 milyonun üzerinde vatandaşın aylıklarında değişiklik yaşandı. Emekli aylıklarında yüzde 24,73 oranında zam uygulanırken, yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Maaş hesabında 15 Temmuz-15 Ağustos tarih aralığı kıstas alındığı için oluşan maaş farkına ilişkin, 2024 Temmuz emekli maaşı farkı ödemesi ne zaman yatacak sorusu yanıt arıyordu. İşte emekli maaş farkı ödeme tarihi…