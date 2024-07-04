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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre
Giriş Tarihi: 04.07.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
21:09
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre
Emekli maaş farkı 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. SSK Bağkur emekli zam oranı yüzde 24,73 oldu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı yapılacak açıklamalarla netleşecek. Sigorta kapsamı 4A ve 4B olan emeklilerin maaş farklarının ve ek zammın ne zaman ödeneceği bu noktada merak konusu oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.