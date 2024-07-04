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Giriş Tarihi: 04.07.2024 21:04 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 21:09

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? (4A-4B-4C tahsis numarasına göre

Emekli maaş farkı 2024 son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. SSK Bağkur emekli zam oranı yüzde 24,73 oldu. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı yapılacak açıklamalarla netleşecek. Sigorta kapsamı 4A ve 4B olan emeklilerin maaş farklarının ve ek zammın ne zaman ödeneceği bu noktada merak konusu oldu. Peki, zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre emekli maaşı ödeme günleri.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre

2024 Temmuz ayı emekli maaş farkı ve ek zam ödeme tarihleri yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Maaş farklarının yatırılacağı tarih için yetkililerinin açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, SSK Bağkur emekli maaşı farkı hesaplama ve ödeme takvimi hakkında detaylar…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre

HAZİRAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olan verilerden haziran ayı enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 olurken, yıllık bazda yüzde 71,60 olarak gerçekleşti

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı haketmiş oldu.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHİ: Zamlı emekli maaşları ve maaş farkları ne zaman yatacak? 4A-4B-4C tahsis numarasına göre

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B emekli maaşı ödeme günleri;

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