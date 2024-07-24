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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 10:24

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2024 merak ediliyor. Her yıl iki defa maaşlarına zam alan memur ve emekliler, oluşan 14 günlük farkın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Memur emeklisi her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Hal böyleyken, milyonlarca memur emeklisi maaş farklarının hesaba yatacağı tarihe odaklandı. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar;

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

Memur ve memur emekli maaş farklarının hesaba yatacağı tarih belli oldu. SSK emeklileri 17-26 arasında, BAĞKUR emeklileri ise 25 ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Memur maaşları her ayın 15'inde gerçekleşirken, memur emeklileri ise 1 ile 5'i arasında maaşlarına zam alıyor. Hal böyleyken emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oluyor. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2024…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

Memur emeklisi her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Ay başında zamlar belli olmadan önce emekli maaşı ödemesi yapıldığından memur emeklisi maaş farklarını ayrıca alacak. Ödemenin her dönem olduğu gibi ay sonunda yapılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

MEMUR MAAŞI 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM' lerinden çekebiliyorlar.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Binlerce emeklinin beklediği emekli ek zammına dair son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli maaşları hakkında "En düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin 500 olarak belirliyoruz." dedi.

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