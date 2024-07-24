EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?

Memur ve memur emekli maaş farklarının hesaba yatacağı tarih belli oldu. SSK emeklileri 17-26 arasında, BAĞKUR emeklileri ise 25 ile 28'i arasında maaşlarını alıyor. Memur maaşları her ayın 15'inde gerçekleşirken, memur emeklileri ise 1 ile 5'i arasında maaşlarına zam alıyor. Hal böyleyken emekli maaş farklarının ne zaman hesaplara yatacağı merak konusu oluyor. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2024…