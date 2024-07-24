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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 24.07.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024
10:24
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ 2024 belli oldu! Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak?
Memur ve emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2024 merak ediliyor. Her yıl iki defa maaşlarına zam alan memur ve emekliler, oluşan 14 günlük farkın ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Memur emeklisi her ayın 1-5'i arasında emekli maaşı ödemesi alıyor. Hal böyleyken, milyonlarca memur emeklisi maaş farklarının hesaba yatacağı tarihe odaklandı. Peki, Temmuz zammı ile birlikte emekli ve memur maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar;