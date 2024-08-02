Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
10:32
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: En düşük emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak
Emekli maaş farkları 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine kök maaş zammı yüzde 24,73 olurken en düşük emekli maaşı da arttı. Yüzde 25 zam yapılan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sebebiyle oluşan zam farkları ise temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Zam farkları Ağustos ayında hesaplarda olacak. Bu noktada "Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki, 2024 Ağustos emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2500 TL emekli farkı ödemelerinde son durum…