EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: En düşük emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak

En düşük emekli maaşı farkları ne zaman yatacak son dakika belli oldu. 3 milyon 703 bin 788 emeklinin maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Oluşan 2500 TL zam farkı Temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Maaşını zamlı alamayan emekliler emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek? İşte 2500 TL emekli maaşı farkı ödeme tarihleri...