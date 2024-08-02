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Giriş Tarihi: 02.08.2024 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:32

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: En düşük emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak

Emekli maaş farkları 2024 son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine kök maaş zammı yüzde 24,73 olurken en düşük emekli maaşı da arttı. Yüzde 25 zam yapılan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sebebiyle oluşan zam farkları ise temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Zam farkları Ağustos ayında hesaplarda olacak. Bu noktada "Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları için yanıt arayışı hız kazandı. Peki, 2024 Ağustos emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2500 TL emekli farkı ödemelerinde son durum…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: En düşük emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak

En düşük emekli maaşı farkları ne zaman yatacak son dakika belli oldu. 3 milyon 703 bin 788 emeklinin maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Oluşan 2500 TL zam farkı Temmuz ayı maaşlarına yansımadı. Maaşını zamlı alamayan emekliler emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı farkları ayın kaçında ödenecek? İşte 2500 TL emekli maaşı farkı ödeme tarihleri...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: En düşük emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak

3.7 MİLYON EMEKLİNİN YENİ MAAŞI 12.500 TL

Emekli zamları, 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlendi ve yürürlüğe girdi. Böylece emekliye enflasyon farkı ile birlikte yüzde 24,73 zam yapılmış oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı.

Düzenlemeyle 3.7 milyon kişinin maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: En düşük emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARKLARI AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

En düşük emekli aylığı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Düzenlemeyle 3 milyon 703 bin 788 emekli 12 bin 500 TL emekli maaşı alacak.

Temmuz ayında maaşlarını zamsız alan emekliler oluşan 2500 TL'lik maş farklarının ne zaman yatırılacağını merak ediyor.

İşte, emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusunun yanıtı;

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: En düşük emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'ye çıkarılmasının ardından gözler maaşların ne zaman yatacağına çevrilmişti. Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 son dakika belli oldu! SGK açıkladı: En düşük emekli maaşı farkları yattı mı, ne zaman yatacak

"2024 Temmuz ödeme dönemi itibariyle en düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi. Fark aylık ödemelerinizi 𝟕 𝐀𝐠̆𝐮𝐬𝐭𝐨𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 tarihinde hesabınızdan çekebilirsiniz."

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