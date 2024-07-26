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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 06:02

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C

Emekli maaş farkı ödemeleri gündemde. Memurlar zamlı maaşları sonrasında maaş farkı ödemelerini aldı. Bu noktada ise gözler emekli maaş farklarına çevrildi. Temmuz ayında Maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapılmıştı. Zamlı maaşları alan emekliler maaş farkı ödemelerini bekliyordu. SGK'dan yapılan duyuruda Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin fark ödeme tarihleri açıklandı. Peki, Emekli maaş farklı yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C

Emekli maaş ödemeleri SSK emeklileri için tahsis numaralarının son hanesine göre ödenirken, Bağ-Kur emeklilerinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesine göre yapılıyor. Bu kapsamda SSK emekli maaşı ödemeleri her ayın 17 ve 26'sı arasında gerçekleşirken, Bağkur ödemeleri ise her ayın 25'i ve 28'i arasında gerçekleşiyor. Maaş ödemelerini alan emekliler için maaş farkı yakından takip ediliyor. Peki, Emekli maaş farklı yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır?

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C

EMEKLİ SANDIĞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları 26 Temmuz'da ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurulu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar TL olacak.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C

"5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir."

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır.

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