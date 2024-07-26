EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C

Emekli maaş ödemeleri SSK emeklileri için tahsis numaralarının son hanesine göre ödenirken, Bağ-Kur emeklilerinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesine göre yapılıyor. Bu kapsamda SSK emekli maaşı ödemeleri her ayın 17 ve 26'sı arasında gerçekleşirken, Bağkur ödemeleri ise her ayın 25'i ve 28'i arasında gerçekleşiyor. Maaş ödemelerini alan emekliler için maaş farkı yakından takip ediliyor. Peki, Emekli maaş farklı yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır?