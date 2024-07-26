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EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ BAŞLADI! SSK, Bağkur Emekli maaş farkları yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır? 4A-4B-4C
Giriş Tarihi: 26.07.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
06:02
Emekli maaş farkı ödemeleri gündemde. Memurlar zamlı maaşları sonrasında maaş farkı ödemelerini aldı. Bu noktada ise gözler emekli maaş farklarına çevrildi. Temmuz ayında Maaşlara yüzde 24.73 oranında zam yapılmıştı. Zamlı maaşları alan emekliler maaş farkı ödemelerini bekliyordu. SGK'dan yapılan duyuruda Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin fark ödeme tarihleri açıklandı. Peki, Emekli maaş farklı yattı mı, ne kadar ödenecek, nasıl sorgulanır?