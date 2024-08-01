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Giriş Tarihi: 01.08.2024 16:45 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 16:45

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ 2024 TIKLA-SORGULA | Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL?

Milyonlarca emekli vatandaşın gündeminde maaş farkı ödemeleri yer alıyor. Emekli aylıklarına yüzde 24,73 oranında artış olmuş ve bu maaşlara yansımıştı. Bu kapsamda ise en düşük emekli maaşı 12500 TL olmuştu. 2024 Temmuz zammından sonra gündeme gelen emekli maaşı farkları neden yatmadı, ne zaman yatacak soruları yanıt arıyor. Peki, Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL? İşte, emekli maaş farkı sorgulama!

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ 2024 TIKLA-SORGULA | Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL?

Yüz binlerce emeklinin merakla beklediği zamlı maaş farklarının ne zaman hesaplara yatırılacağına dair detaylar araştırılıyor. Emekli maaş farklarının emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara ne zaman ödeneceği netleşmişti. Peki, Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, kaç TL fark yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ 2024 TIKLA-SORGULA | Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

Buna göre; Emeklilere zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü ödenmeye başladı.

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EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ 2024 TIKLA-SORGULA | Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL?

ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.

Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ 2024 TIKLA-SORGULA | Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseldi.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDEMELERİ 2024 TIKLA-SORGULA | Emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman ödenecek, kaç TL?

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek

İşte emekli maaşı ödeme günleri;

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