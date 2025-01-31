EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı

2025 yılı Ocak ayında yapılan maaş artışı ile emekliler, yeni düzenlemeye göre maaşlarını almaya başladı. Bu değişikliğin maaşlar üzerindeki etkisi, özellikle 12.500 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşları olan emekliler için büyük merak konusu oldu. Maaş hesaplamalarındaki bu yeni düzenlemeler ve değişiklikler, detaylı bir şekilde incelenmeye devam ediliyor. Peki, emekli maaşı 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL olan emekliler şimdi ne kadar alacak? İşte, yeni maaş tutarları ve tüm detaylar!