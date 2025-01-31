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EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı
Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
07:39
EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı
2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan %15.75'lik artışla birlikte güncel ödeme tutarları netleşti. Ocak-Temmuz 2025 yılının ilk dönemini kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılıyor. Yeni dönemde zamlı maaşlarını hesaplamak isteyenler tablo araştırmasına koyuldu. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000 ve 15.000 TL maaş alan emekliler yeni dönemde ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellenmiş maaş hesaplamaları ve tüm detaylar!