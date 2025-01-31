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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı
Giriş Tarihi: 31.01.2025 07:39 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 07:39

EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan %15.75'lik artışla birlikte güncel ödeme tutarları netleşti. Ocak-Temmuz 2025 yılının ilk dönemini kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılıyor. Yeni dönemde zamlı maaşlarını hesaplamak isteyenler tablo araştırmasına koyuldu. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000 ve 15.000 TL maaş alan emekliler yeni dönemde ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayı itibarıyla güncellenmiş maaş hesaplamaları ve tüm detaylar!

EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı

2025 yılı Ocak ayında yapılan maaş artışı ile emekliler, yeni düzenlemeye göre maaşlarını almaya başladı. Bu değişikliğin maaşlar üzerindeki etkisi, özellikle 12.500 TL ile 15.000 TL arasındaki maaşları olan emekliler için büyük merak konusu oldu. Maaş hesaplamalarındaki bu yeni düzenlemeler ve değişiklikler, detaylı bir şekilde incelenmeye devam ediliyor. Peki, emekli maaşı 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL olan emekliler şimdi ne kadar alacak? İşte, yeni maaş tutarları ve tüm detaylar!

EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıldı.

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EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı

MAAŞLAR ÖDENMEYE BAŞLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75 oranında artırılmış maaşları ocak ayının 17'sinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayın 28'ine kadar sürecek bu ödemelerde maaşlar yüzde 15.75 olarak artırıldı. Ancak düşük maaşlı yaklaşık 3.5 milyon emekliye taban maaş farkları ise yasa çıktıktan sonra Şubat ayında ödenecek. Bu maaşlar 14.469 TL'ye tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞ HESABI 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000 TL alan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur emekli zam hesabı

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görüyor.

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