Giriş Tarihi: 11.09.2024 06:09
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
06:09
EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ | Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında maaşı alanlar dikkat! Emekli maaşı ödeme tarihleri ne zaman, değişti mi?
Emekli maaşını her ayın 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında alan vatandaşlar dikkat! Memur ve emekli maaşında 2 oran netleşti. Temmuz, Ağustos ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. Emekli maaşlarının yatırılmasına kısa bir süre kala konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar takip ediliyor. Peki, emekli maaşı ödeme tarihleri değişti mi? İşte, 2024 Eylül emekli maaşı ödeme takvimi…