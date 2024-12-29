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EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI (GÜNCEL) || SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
20:00
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI (GÜNCEL) || SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?
Emekli Promosyonu, maaşını başka bankaya taşıyacak emeklilerin gündeminde. Yeni yıl öncesinde ve sonrasında bankaların promosyon fırsatından faydalanacak olan emekliler için bankalarda ödeme yarışı kızıştı. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar yapılan ödemeler, özel bankalarda 20 bin TL'yi buluyor. Ayrıca bazı bankalarda SGK emeklilierine özel 24.000 TL'ye varan fırsatlar bulunuyor. Peki, SSK Bağkur emekli promosyonu ne kadar, kaç TL?