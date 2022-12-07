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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2023 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 09:50

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2023 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 2023 Ocak için tüm hızıyla devam ediyor. Yılın son 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak değerlendirilecek olan 2023 Ocak zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Kasım enflasyonu ile beraber emekli zammı hesapları için 5. veri de netleşmiş oldu. Yeni yılda geçerli olacak emekli ve memur zammı 5 aylık enflasyona göre hesaplandı. Öte yandan 2023 zamlı maaşlar için emekli zam oranı sosyal refah düzenlemesi ve ek zam ile de değerlendiriliyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2023 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 Ocak hesapları SSK ve Bağkur emeklilerinin gündemindeki yerini koruyor. 5 Aralık'ta açıklanan Kasım enflasyonu ile beraber hesaplanan rakamlar da güncellendi. 5 aylık veriler ışığında yeniden değerlendirilen emekli maaşı hesaplama işlemleri için yılsonu beklenti anketleri de oldukça önem taşıyor. Yeni yıla sayılı günler kala en düşük ve en yüksek emekli zammı çalışmalarına hız verildi. Memur ve emekli zam oranı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde farklı bir hazırlık süreci olduğu bilinirken yürütülen çalışmalar sonucunda gelirlerin ciddi şekilde artması bekleniyor. Peki, Yeni yılda SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, ocak zammı ile 2023 emekli maaş tablosu…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2023 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2023 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor! İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2023 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2023 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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