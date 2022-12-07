EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2023 HESAPLAMA SON DAKİKA || 5 aylık enflasyon oranı ile 2023 Ocak SSK ve Bağkur en düşük emekli zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama işlemleri 2023 Ocak için tüm hızıyla devam ediyor. Yılın son 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak değerlendirilecek olan 2023 Ocak zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün açıklanan Kasım enflasyonu ile beraber emekli zammı hesapları için 5. veri de netleşmiş oldu. Yeni yılda geçerli olacak emekli ve memur zammı 5 aylık enflasyona göre hesaplandı. Öte yandan 2023 zamlı maaşlar için emekli zam oranı sosyal refah düzenlemesi ve ek zam ile de değerlendiriliyor. Peki, SSK ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…