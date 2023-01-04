EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile müjdeyi verdi. Emekli ve memur zammı güncellendi! Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yenilenen ocak zammı ardından araştırılmaya başladı. Son enflasyon oranıyla birlikte sınır rakamın belirlenmesi sonrası açıklanan refah zammı net zammı belirledi. SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Emekli ve memur emeklisi maaş hesabına başladı. Milyonlarca vatandaşın ilgi gösterdiği emekli maaşı hesaplama robotu yoğun olarak çalışmaya başladı. İşte, emekli maaş zammı hesaplama tablosu 2023…