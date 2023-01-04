EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

Emekli zammı 2023 oranına refah payı eklendi. Başkan Erdoğan'dan gelen son refah payı güncellemesinin eklenmesiyle birlikte maaş tablosu da ortaya çıktı. Son dakika açıklamaları ile takip edilen zam sürecinde son karar verildi. Emekli maaşı hesaplama işlemleri başlarken geçtiğimiz yılın taban aylıkları ve ocak zammı değerlendiriliyor. SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu sorusu bu haftanın en önemli konuları arasında yerini aldı. İşte, maaş tabloları ile ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt!