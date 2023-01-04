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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 04.01.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 13:56

EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile müjdeyi verdi. Emekli ve memur zammı güncellendi! Ne kadar emekli maaşı alırım sorusu yenilenen ocak zammı ardından araştırılmaya başladı. Son enflasyon oranıyla birlikte sınır rakamın belirlenmesi sonrası açıklanan refah zammı net zammı belirledi. SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç soruları yanıt arıyor. Emekli ve memur emeklisi maaş hesabına başladı. Milyonlarca vatandaşın ilgi gösterdiği emekli maaşı hesaplama robotu yoğun olarak çalışmaya başladı. İşte, emekli maaş zammı hesaplama tablosu 2023…

EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

Emekli zammı 2023 oranına refah payı eklendi. Başkan Erdoğan'dan gelen son refah payı güncellemesinin eklenmesiyle birlikte maaş tablosu da ortaya çıktı. Son dakika açıklamaları ile takip edilen zam sürecinde son karar verildi. Emekli maaşı hesaplama işlemleri başlarken geçtiğimiz yılın taban aylıkları ve ocak zammı değerlendiriliyor. SSK ve Bağkur emekli maaş zammı ne kadar oldu sorusu bu haftanın en önemli konuları arasında yerini aldı. İşte, maaş tabloları ile ne kadar emekli maaşı alırım sorusuna yanıt!

EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

NET EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı!

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da 5.500 TL oldu. İşte tüm detaylar;

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EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

ASGARİ ÜCRETTE DESTEK YÜKSELTİLDİ

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Asgari ücrette destek tutarı 250 TL'den 400 TL'ye yükseltildi. Düzenleme küçük işletmeleri kapsıyor."

Dün ve bugün yürütülen çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a kadar çıkarabileceğiz.

EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin konularla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

EMEKLİ ZAMMI 2023 ORANI GÜNCELLENDİ! | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Emekli maaş zammı ne kadar oldu? SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur ve emekli zammı için yeni oranları açıkladı. Başkan Erdoğan yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarılacağını açıkladı. En düşük emekli maaşı tutarı da yüzde 30 oranında artarak 5.500 TL oldu.

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