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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI | 4A-4B-4C Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
17:54
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI | 4A-4B-4C Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu?
2025 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zam ile birlikte maaşlar yeniden belirlendi. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılmaya başladı. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 arasındaki emekli maaşlarına sahip olan vatandaşlar ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayı itibarıyla yeni maaş hesaplamaları ve detaylar!