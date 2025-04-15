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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2025 | 3 aylık veri netleşti! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
14:48
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TEMMUZ 2025 | 3 aylık veri netleşti! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca emeklinin gözü maaş zammı hesaplamalarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren Temmuz 2025 zammı için enflasyon verileri belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlara yapılacak artış da netleşmeye başlayacak. Emekliler, "Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek?" sorularına yanıt arıyor.