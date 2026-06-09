Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

2026 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.



TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.