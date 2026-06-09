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Giriş Tarihi: 09.06.2026 09:33

Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2026 Temmuz emekli zammı, ekonominin en önemli başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Böylece "Emekli zammı ne kadar olacak?" sorusu ön plana çıktı. TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile beş aylık veriler kapsamında emekli maaş zammı hakkında yeni hesaplamalar yapıldı.

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Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

2026 Temmuz emekli maaş zammı için geri sayım sürerken, ekonomi gündemindeki oranlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yapılan yeni hesaplamalar ön plana çıktı. Gözler Haziran ayına çevrilirken emekli maaşı ve zammı rakamları sorgulanıyor.

Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.

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Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

2026 MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.


TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

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Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

EMEKLİYE ZAM ORANLARI

Toplam enflasyon: %16.60

5 aylık enflasyon farkı: %5.04

Toplu sözleşme zammı: %7

Kümülatif zam: %12.40

Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

TAHMİNLER NEYİ GÖSTERİYOR?

5 aylık oranın yüzde 16.61 çıkmasından sonra Haziran enflasyonu ve Temmuz artışı için de tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada iki ayrı tahmin ortaya çıktı. Merkez Bankası son enflasyon raporu ile yıl sonu tahminini güncelledi ve yüzde 26 olarak açıkladı.

Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

İkinci tahmin ise yine Merkez Bankası'nın yaptığı piyasa katılımcıları anketinden geldi. Buna göre ekonomistler haziran enflasyonunu da yüzde 1.52 olarak tahmin etti.Merkez Bankası'nın Yüzde 26'lık yıl sonu tahminine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 17.38 seviyesinde olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz artışını yüzde 17.38 olarak belirlerken, memurlar ve memur emeklileri de 5.75 puanlık enflasyon farkı ile birlikte Temmuz ayında yüzde 13.15 artış alacak.

Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.58

6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31

Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

Emekli Maaş Zammı Hesaplamaları 2026 | Emekli zammı ne kadar olacak, belli oldu mu?

EMEKLİ MAAŞI OCAKTA NE KADAR OLDU?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) zam oranı ocak ayında yüzde 12,19 olurken Memur ve Emekli Sandığı (4C) zam oranı yüzde 18,60 şeklinde hesaplandı. En düşük emekli aylığı ise 20.000 lira oldu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#TÜİK #EMEKLİ ZAMMI

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