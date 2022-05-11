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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Temmuz ayında 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 15:29

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Temmuz ayında 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Emekli memur zammı için kritik süreç başladı. Geçtiğimiz günlerde beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelirken gözler son iki aylık enflasyona çevrildi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; Haziran enflasyonuyla beraber "2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere uygulanacak zam oranında yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon belirleyici olacak. Peki, Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da zam gelecek mi, ne zaman belli olacak? İşte milyonların gündemindeki detaylar...

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Temmuz ayında 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Emekli memur maaşlarına uygulanacak olan Temmuz zammı için geri sayım adeta başladı. Geriye yalnızca iki aylık enflasyon verisi kalırken öte yandan "2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Son olarak Bakan Bilgin, çalışanlar ve emekliler için enflasyon farkı ödeneceğini kaydederken aynı zamanda zam için de çalışmaların sürdüğünü belirtti. Peki, Temmuz ayı 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak? İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Temmuz ayında 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirtti.

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SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Temmuz ayında 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Bakan Bilgin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Temmuz ayında 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

MAAŞLAR İÇİN YENİ YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Başkan Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

SON DAKİKA: Emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Temmuz ayında 2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti

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