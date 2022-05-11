Emekli memur zammı için kritik süreç başladı. Geçtiğimiz günlerde beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelirken gözler son iki aylık enflasyona çevrildi. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada; Haziran enflasyonuyla beraber "2022 Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere uygulanacak zam oranında yılın ilk yarısına ilişkin enflasyon belirleyici olacak. Peki, Emekli memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, Temmuz'da zam gelecek mi, ne zaman belli olacak? İşte milyonların gündemindeki detaylar...