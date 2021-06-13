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Haberler Yaşam Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 10:48

Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte, emekli maaş zammı için sadece bir veri kaldı. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. Peki, Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

SSK ve BAĞ-KUR Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere emekli ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zam tutarında ise belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon oranı açıklanırken, bu oran yüzde 6.39 oldu. Peki, Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekli temmuz maaş zammı

Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Bugün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı. Bu enflasyonun da eklenmesiyle birlikte 6 aylık oran ortaya çıkacak ve zamlar yapılacak.

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Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 5 aylık oran yüzde 6.39 olarak ortaya çıktı. Buna göre Haziran enflasyonu sıfır bile çıksa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.39 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3.39 fark alacak. Ancak yapılan tahminlere göre ve Mearkez Bankası'nın beklenti anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyonun yüzde 7.66 olması bekleniyor.

Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 7.66 zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 3 olan toplu sözleşme zamlarının üzerine yüzde 4.66'lık bir fark alabilecek. Bu oranlara göre en düşük maaşlar ise şöyle gerçekleşecek.

Emekli maaş zammı netleşiyor! En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

MAAŞLARI NASIL ETKİLİYOR

*5 aylık TÜFE % 6,39

*6 aylık tahmin % 7.66

SSK ve BAĞKUR emeklisi: 6 aylık enflasyon

Memur ve Memur emeklisi: Yüzde 3 + 6 aylık enflasyon farkı

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