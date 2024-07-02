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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 07:32

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Emekli zammı için gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri temmuz ayı maaş zam oranı yakından takip ediyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon farkına göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı hak etmiş oldu. Haziran ayı enflasyonu ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı, tüm maaş tablosunu değiştirecek. Peki, Emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı zamlı Temmuz maşı tablosu!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Temmuz ayı emekli maaşı zammı sorgulamaları başladı. Aylık enflasyon farkının netleşmesinin ardından gözler Temmuz ayı zammına çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan emekliler maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Peki, 2024 emekli zammı enflasyon farkına göre ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı emekli maaş tablosu!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI İÇİN SON 1 GÜN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Temmuz Çarşamba saat 10.00'da Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Yılın ilk 5 ayında enflasyon 22,74 olarak kesinleşmişti. Ekonomistlerin 6 aylık enflasyonda son rakam için tahmini belli oldu. Enflasyonun aylık bazda yüzde 2,2 seviyesinde artması bekleniyor.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

6 AYLIK ZAM ORANI NE OLACAK?

Böylece şu an 22,72'lik zammı garantileyen SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 6 aylık zammının yüzde 25,42 olması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için 6 aylık farkın yanında yüzde 10 toplu sözleşme zammı ile oranın yüzde 19,97 olabileceği hesaplanıyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak-Temmuz döneminde 10.00 TL olan en düşük emekli maaşı için temmuz hesapları da hız kazandı. Verilerden hareketler yaklaşık 13.000 TL olması beklenen en düşük maaşın belirlenmesi ardından Meclis onayına sunulması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EMEKLİ EK ÖDEME ALACAK

Beklenti gerçekleştirdiği takdirde yüzde 25,8 zam alacak emekliler yüzde 4 oranındaki ek ödeme ve en düşük maaşın 13.000 TL olarak belirlenmesi halinde hesaplarını şöyle yapacak:

Örneğin kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli zammın ardından 13 bin 89 TL'yi hesabında görecek. Kök maaşı 13.000 TL olan bir hak sahibi ise zam ve ek ödemeyle birlikte hesabında 17 bin TL görecek.

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