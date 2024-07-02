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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
07:32
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?
Emekli zammı için gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri temmuz ayı maaş zam oranı yakından takip ediyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon farkına göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı hak etmiş oldu. Haziran ayı enflasyonu ile ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon farkı, tüm maaş tablosunu değiştirecek. Peki, Emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı zamlı Temmuz maşı tablosu!