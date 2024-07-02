EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NETLEŞİYOR! SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

EMEKLİ EK ÖDEME ALACAK

Beklenti gerçekleştirdiği takdirde yüzde 25,8 zam alacak emekliler yüzde 4 oranındaki ek ödeme ve en düşük maaşın 13.000 TL olarak belirlenmesi halinde hesaplarını şöyle yapacak:

Örneğin kök maaşı 10.000 TL olan bir emekli zammın ardından 13 bin 89 TL'yi hesabında görecek. Kök maaşı 13.000 TL olan bir hak sahibi ise zam ve ek ödemeyle birlikte hesabında 17 bin TL görecek.