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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 08:19

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?

Emekli maaşı 2025 Ocak ayı zammı detaylarıyla takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranlarının doğrudan etkilediği ve her yıl iki kez artan ödemeler için SSK,Bağ-Kur 5. Enflasyon oranı açıklandı. Son olarak geçtiğimiz temmuz ayında 12.500 TL olarak belirlenen maaşlar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a çevrildi. Yaklaşık 16 milyon emekli vatandaşın merakla beklediği yeni zam oranı için son dakika gelişmeleri bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan 5. Veriyle 4A-4B-4C emekli zam tablosu şekillendi. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?

Önümüzdeki yılın ilk yarısında geçerli olacak son veri için bekleyiş sürerken emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar 5 aylık verilerle tablo hazırlandı. Emekli vatandaşlar yeni dönemde ne kadar maaş alacağını beklerken hesaplamalar başladı. En düşük emekli maaşında yapılacak zam tutarı için 4A-4B-4C hesaplama tablosu takip ediliyor. İşte SSK,Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli maaş hesabı

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?

ENFLASYON RAKAMLARI İÇİN GERİ SAYIM!
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak 2025 Cuma günü belli olacak.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 45,28'e yükseldi.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 16,47; MEMUR ZAMMI YÜZDE 12,23 OLACAK

Bu tahmin gerçekleşirse, zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 16,47, memurlar ve memur emeklilerinde yüzde 5,88 enflasyon farkıyla yüzde 12,23 olacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 44 bin liraya, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 739 liraya yükselecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?
"Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor.
2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor; aylık bağlama oranının yüzde 60'ı, katsayı için de 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı (gelişme hızı) ve enflasyonu (TÜFE) hesaba katılıyor.
Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık TÜFE ve gelişme hızının yüzde 100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, TÜFE oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın TÜFE oranının yüzde 100'ü, gelişme hızının yüzde 30'u alınıyor."

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