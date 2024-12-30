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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
08:19
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2025: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 emekli aylığı olanlar kaç TL maaş akacak?
Emekli maaşı 2025 Ocak ayı zammı detaylarıyla takip ediliyor. 6 aylık enflasyon oranlarının doğrudan etkilediği ve her yıl iki kez artan ödemeler için SSK,Bağ-Kur 5. Enflasyon oranı açıklandı. Son olarak geçtiğimiz temmuz ayında 12.500 TL olarak belirlenen maaşlar için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'a çevrildi. Yaklaşık 16 milyon emekli vatandaşın merakla beklediği yeni zam oranı için son dakika gelişmeleri bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan 5. Veriyle 4A-4B-4C emekli zam tablosu şekillendi. Peki; emekli maaşı 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olan ne kadar maaş alacak, kaç TL?