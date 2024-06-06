Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:06

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte gözler milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları hızla yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan tablolar 6. veri olan Haziran enflasyonu ile son şeklini alacak. Emekli zam oranı ilk tahminleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Emekli Sadığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı Temmuz-Aralık dönemi için merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında uygulanacak memur ve emekli zam oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masasında yerini aldı. Bu noktada ise ''Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır?'' soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşaması bekleniyor. Öte yandan emekli ikramiyesi 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara geçecek. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2024 Temmuz son dakika haberleri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER YILI ÖZELİNDE ÇALIŞMALAR!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan etmişti. Bu kapsamda esnafa erken emeklilik, ev hanımlarına emeklilik gibi çalışmalar gündemde yer alırken Temmuz dönemi maaş artışları için de geri sayım başladı.

Ocak ayında yüzde 49,25 oranında zam alan SSK ve Bağkur emeklisinin gözü temmuz ayında yapılacak zamma çevrilmiş durumda.

Temmuz zam oranı için ilk 5 veri belli oldu. Hesaplar ve tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

5 aylık enflasyon rakamlarına göre 4A SSK, 4B Bağ-Kur emeklisi zam oranı yüzde 22,72 olarak hesaplandı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak nihai emekli zammı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanacak.

TÜİK'in açıklamasıyla 3 Temmuz günü saat 10:00'da 6 aylık enflasyon enflasyon rakamları kesinleşecek.

16 milyon emekli ve 4 milyon memurun geliri Temmuz ayında artacak. 10 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden artacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 oldu. Bu rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.

Buradan hareketle yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani enflasyonun yüzde 26 bandında olması bekleniyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Emekli maaşı zammı için 6 aylık enflasyon rakamı baz alınıyor. Enflasyon verileri yanı sıra son yıllarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla refah payı uygulanıyor.

SON DAKİKA