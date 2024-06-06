Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:06
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı 2024 Temmuz son dakika haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Haziran ayına girilmesiyle birlikte gözler milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı için gelecek açıklamalara çevrildi. Son veriye sayılı günler kalırken memur ve emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak soruları hızla yanıt aramaya başladı. Açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarına göre hesaplanan tablolar 6. veri olan Haziran enflasyonu ile son şeklini alacak. Emekli zam oranı ilk tahminleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Peki, Emekli Sadığı, SSK, Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte, son gelişmeler…