EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA 2024: Zam oranı için gözler Bakan Vedat Işıkhan’da! Temmuz zammı ile SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı ne kadar olacak son dakika açıklandı mı Temmuz-Aralık dönemi için merak ediliyor. Yılın ikinci yarısında uygulanacak memur ve emekli zam oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı masasında yerini aldı. Bu noktada ise ''Emekli zammı ne zaman açıklanacak, maaş hesaplama nasıl yapılır?'' soruları gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Temmuz zammı 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile artış yaşaması bekleniyor. Öte yandan emekli ikramiyesi 4A, 4B, 4C tahsis numarasına göre 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara geçecek. İşte Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı 2024 Temmuz son dakika haberleri…