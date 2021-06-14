Emekli maaş zammı son dakika gelişmesi! En düşük ve en yüksek memur ve SSK-BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi enflasyon verileriyle beraber önümüzdeki ay milyonlarca vatandaşa ödenen maaşlara belirlenen tutarda zam gerçekleşecek. Öte yandan Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte, emekli maaş zammı için gözler Haziran ayı verilerine çevrildi. Hal böyleyken "Temmuz ayı SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?" soruları gündeme taşındı. İşte 2021 en düşük ve en yüksek memur emekli maaşı ve yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar…