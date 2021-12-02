Emekli 2022 Ocak maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli 2022 Ocak maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Aralık ayına gelinmesiyle beraber milyonların gözü 2022 Memur ve emekli maaşı Ocak zammı için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin belirleyeceği zam oranı merak konusu haline gelirken konuyla ilgili olarak "SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdiye kadarki 4 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yeni yıla ilişkin zam oranı yüzde 6.72'lik bir oranı işaret ediyor. Peki, en düşük en yüksek SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm son dakika açıklamaları ve detaylar...