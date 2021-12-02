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Haberler Yaşam Emekli 2022 Ocak maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:47 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 08:45

Emekli 2022 Ocak maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Aralık ayına gelinmesiyle beraber milyonların gözü 2022 Memur ve emekli maaşı Ocak zammı için gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin belirleyeceği zam oranı merak konusu haline gelirken konuyla ilgili olarak "SSK-BAĞKUR 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Şimdiye kadarki 4 aylık verilere göre yapılan hesaplamalarda yeni yıla ilişkin zam oranı yüzde 6.72'lik bir oranı işaret ediyor. Peki, en düşük en yüksek SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin tüm son dakika açıklamaları ve detaylar...

Emekli maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli maaş zammı netleşmeye başladı. Şimdiye dek açıklanan 4 aylık enflasyon sonuçlarıyla beraber gelecek sene için uygulanacak zam oranı 6.72 olarak hesaplanırken öte yandan zam oranının kesinleşmesi için Kasım ve Aralık ayına ilişkin enflasyon oranlarının da belli olması gerekiyor. Hal böyleyken ise konuyla ilgili olarak "En düşük en yüksek SSK Bağkur emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2022 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri...

Emekli maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak. Asgari ücret zam oranının açıklanacağı Aralık ayı memur ve emeklilerin zam oranının da belirlendiği tarih olacak.

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Emekli maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON ARTARSA OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI DA YÜKSELECEK

Her iki ay sıfır çıksa bile 4 aylık 6.72 zam kesinleşti. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Ancak enflasyon bu tahmini aşarsa zam oranı da yükselecek.

Emekli maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMURA FARK KESİNLEŞTİ

Açıklanan 4 aylık yüzde 6.72'lik enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı almaları da kesinleşmiş oldu.

Emekli maaş zammı son dakika verileri gelmeye başladı! En düşük en yüksek SSK Bağkur memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur ve Memur emeklileri Ağustos'ta yapılan toplu sözleşme gereğince Ocak ayında yüzde 5 zam alacaklar. Buna enflasyon farkı da eklenecek.

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