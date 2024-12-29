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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU (4A-4B-4C): 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:06

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU (4A-4B-4C): 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak?

2025 Ocak ayı emekli zammıyla ilgili hesaplamalar milyonlarca emeklinin gündeminde. Yeni zam oranlarıyla birlikte, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Peki, 2025 Ocak'ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, 2025 Ocak emekli zammı hesaplama!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 4A-4B-4C: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak?

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, gözler aralık ayına çevrildi. 2025 Ocak ayında uygulanacak emekli maaşı zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Zam oranlarıyla birlikte emeklilerin gelirlerinde nasıl bir artış yaşanacağı büyük bir merak konusu. Peki, 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alan ne kadar maaş alacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 4A-4B-4C: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya geldik hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbıhal ettik.

Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 4A-4B-4C: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak?

5 AYLIK KESİNLEŞEN RAKAMLARA GÖRE YENİ EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI

Enflasyon, kasımda aylık bazda yüzde 2,24 olurken yıllık bazda yüzde 47,09'a geriledi. Kasım ayı enflasyonu ile memur ve emekli zammı için 5 aylık oran netleşti. 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekliye zam oranı yüzde 14,57 olurken, memur ve memur emeklisinin zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Buna göre en düşük emekli maaşı 14.321 TL, en düşük memur maaşı 43.283 TL, en düşük memur emeklisi aylığı da 19.417 TL oldu.

Peki 5 aylık kesinleşen rakamlara göre emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?

İşte tablo tablo yeni maaşlar:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 4A-4B-4C: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK'in 3 Ocak 2025 tarihinde Aralık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla Temmuz-Aralık arasındaki 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSU 4A-4B-4C: 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak?

2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cevdet Yılmaz, şu anda 12 bin 500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında çalışma yapılacağını ifade etti ve şunları söyledi;

"Bizim en temel kuralımız, enflasyona ezdirmeme kuralıdır. Burada temel mekanizmaların çalışacağını belirtmek istiyorum. Mutlaka bir çalışma yapılacaktır."

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