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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! Emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 23:12

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayı yaklaştıkça milyonlarca emeklinin gözü maaş zammı hesaplamalarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerini yakından ilgilendiren Temmuz 2025 zammı için enflasyon verileri belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her ay açıkladığı enflasyon oranlarıyla birlikte maaşlara yapılacak artış da netleşmeye başlayacak. Emekliler, "Temmuz zammı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek?" sorularına yanıt arıyor.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! Emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli, Temmuz 2025'te yapılacak zam oranlarını merakla bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılın ikinci zammı, 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Şu ana kadar açıklanan aylık TÜFE verileri doğrultusunda yapılan tahminler, Temmuz ayındaki maaş oranını belirleyecek. Emekliler, hem kök maaşlarına eklenecek zam oranını hem de en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını öğrenmek istiyor. Peki, Temmuz zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar maaş alacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! Emekli maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayı zam oranlarının belli olmasıyla beraber en düşük emekli maaşı için yapılması planlanan düzenleme de gündeme geldi. 2024 yılı Temmuz ayı itibarı ile en düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak uygulandı. Ocak ayında zam oranlarının belli olması sonrası en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Belirlenen rakam Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! Emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLERİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 3 aylık enflasyon farkı ise yüzde 3,83 olarak hesaplandı.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! Emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte 3 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

Toplam enflasyon: Yüzde 10.06

Oluşan enflasyon farkı: Yüzde 3.83

7. Dönem toplu sözleşmesi: Yüzde 5

Toplam kümülatif zam: Yüzde 9.03

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2025 SON DAKİKA | 3 aylık enflasyona göre hesaplandı! Emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DURUM