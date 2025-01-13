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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 10:43

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama

Memur ve emekli zammı oranlarının belli olması ardından en düşük emekli maaşı da değişti. Ayın 17'si itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak emekliler e-devlet üzerinden 4A-4B-4C kök maaş hesaplama işlemlerine başvuruyor. 2025 Ocak ayı itibarıyla emeklinin zam hesabında yeni tablolar ortaya çıktı. Peki, emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? İşte, SSK, Bağ-Kur emeklisinin zam hesabı...

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama işlemleri yüzde 15,75 oranındaki zam oranı ardından hız kazanmıştı. En düşük maaşın da yürürlüğe girmesiyle birlikte yeniden araştırmalar başlamış durumda. SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu 2025 ile maaş ödemeleri öncesi alınacak tutar hesaplanıyor. 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL maaş alan ne kadar alacak merak konusu. İşte, o hesap!

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Yılda iki kez; ocak ve temmuz aylarında zam alan emekli ve memurlar 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak zam oranlarını öğrendi.

Aralık enflasyonu aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama

Buna göre emekli zammı yüzde 15,75 olurken memur zammı yüzde 11,54 olarak ortaya çıktı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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