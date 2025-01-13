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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama
Giriş Tarihi: 13.01.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
10:43
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama
Memur ve emekli zammı oranlarının belli olması ardından en düşük emekli maaşı da değişti. Ayın 17'si itibarıyla zamlı maaşlarını almaya başlayacak emekliler e-devlet üzerinden 4A-4B-4C kök maaş hesaplama işlemlerine başvuruyor. 2025 Ocak ayı itibarıyla emeklinin zam hesabında yeni tablolar ortaya çıktı. Peki, emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? İşte, SSK, Bağ-Kur emeklisinin zam hesabı...