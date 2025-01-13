EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA 2025: 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL olan ne kadar alacak? SSK, Bağ-Kur kök emekli maaşı hesaplama

Emekli maaşı hesaplama işlemleri yüzde 15,75 oranındaki zam oranı ardından hız kazanmıştı. En düşük maaşın da yürürlüğe girmesiyle birlikte yeniden araştırmalar başlamış durumda. SSK, Bağ-Kur emekli zammı tablosu 2025 ile maaş ödemeleri öncesi alınacak tutar hesaplanıyor. 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500 TL maaş alan ne kadar alacak merak konusu. İşte, o hesap!