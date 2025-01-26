Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar dikkat! İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı

Emekliler için zamlı maaş tablosu belli oldu ve 2025 yılı itibarıyla maaşlara yapılan zam oranları da netleşti. 2025 yılında emekli maaşlarına yapılan %15,75 zam sonrası, emekliler kök maaş için sorgulamalara başlarken, gözler 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL arasında maaş alan emeklilerin yeni dönemde ne kadar ödeme alacağına çevrildi. İşte, 2025 zamlı emekli maaşı hesaplama tablosu!