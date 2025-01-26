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Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar dikkat! İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
17:23
Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 alanlar dikkat! İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı
2025 yılı emekli maaş zamları açıklandı! Emekli maaşı alan vatandaşlar, yeni zam oranlarına göre alacakları tutarı merak ediyor. Zamlı emekli maaşı sorgulama işlemleri ve zam oranlarının maaşlara yansımasıyla ilgili detaylar e- devlet ve SGK platformları üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, 12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL emekli maaşı alanlar, zam sonrası ne kadar maaş alacak? İşte, zamlı maaş hesaplamaları ve detaylar...