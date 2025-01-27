Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar dikkat! İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı belli oldu!

2025 yılı Ocak ayında yapılan maaş artışıyla emekliler, yeni düzenlemeye göre maaşlarını almaya başladı. Ancak bu düzenlemenin maaşlarüzerindeki etkisi, özellikle maaşları 12.500 TL'den 15.000 TL'ye kadar olan emekliler için merak konusu oldu. Yeni maaş hesaplamaları ve değişikliklerin ayrıntıları bu kapsamda araştırılmaya devam ediyor. Peki, Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak?