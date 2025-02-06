Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!

2025 yılı emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75'lik tutar sonrasında yeni tutarlar belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emekliliklerini düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Peki, maaşı 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL olan emekliler zam sonrasında ne kadar alıyor? İşte yeni emekli maaşı tablosu...