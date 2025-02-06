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Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:15
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
08:15
Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!
2025 yılıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 oranında artış görülürken, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Peki, maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000 ve 15.000 TL olan emekliler ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni emekli maaş hesapları…