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Haberler Yaşam Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!
Giriş Tarihi: 06.02.2025 08:15 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 08:15

Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!

2025 yılıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam oranı netleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,75 oranında artış görülürken, en düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi. Peki, maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000 ve 15.000 TL olan emekliler ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni emekli maaş hesapları…

Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!

2025 yılı emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75'lik tutar sonrasında yeni tutarlar belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emekliliklerini düzenlemeyle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Peki, maaşı 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL olan emekliler zam sonrasında ne kadar alıyor? İşte yeni emekli maaşı tablosu...

Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

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Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!

MAAŞLAR ÖDENMEYE BAŞLANDI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.75 oranında artırılmış maaşları ocak ayının 17'sinden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. Ayın 28'ine kadar sürecek bu ödemelerde maaşlar yüzde 15.75 olarak artırıldı. Ancak düşük maaşlı yaklaşık 3.5 milyon emekliye taban maaş farkları ise Şubat ayında ödenecek. Bu maaşlar 14.469 TL'ye tamamlanacak.

Emekli maaş zammı ile 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak? İşte, yeni emekli maaş hesabı!

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, zam tablosu:

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