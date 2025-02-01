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Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı
Giriş Tarihi: 01.02.2025 20:59
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
20:59
Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı
2025 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zam ile birlikte maaşlar yeniden belirlendi. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılmaya başladı. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 arasındaki emekli maaşlarına sahip olan vatandaşlar ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayı itibarıyla yeni maaş hesaplamaları ve detaylar!