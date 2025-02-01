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Haberler Yaşam Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı
Giriş Tarihi: 01.02.2025 20:59 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 20:59

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı

2025 yılı itibarıyla emeklilerin maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zam ile birlikte maaşlar yeniden belirlendi. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılmaya başladı. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 arasındaki emekli maaşlarına sahip olan vatandaşlar ne kadar alacak? İşte, 2025 Ocak ayı itibarıyla yeni maaş hesaplamaları ve detaylar!

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı

2025 yılı Ocak ayında yapılan maaş artışıyla emekliler, yeni düzenlemeye göre maaşlarını almaya başladı. Ancak bu düzenlemenin maaşlarüzerindeki etkisi, özellikle maaşları 12.500 TL'den 15.000 TL'ye kadar olan emekliler için merak konusu oldu. Yeni maaş hesaplamaları ve değişikliklerin ayrıntıları bu kapsamda araştırılmaya devam ediyor. Peki, Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanlar ne kadar alacak?

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı

EMEKLİNİN MAAŞ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

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Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENDİ

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görüyor.

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 olanların yeni maaşı ne kadar oldu? İşte, 2025 Ocak yeni emekli maaş hesabı

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, zam tablosu:

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