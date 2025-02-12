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Haberler Yaşam Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:20 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 08:59

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zam ile SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarında artışlar yaşandı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den, 14.469 TL'ye yükselirken, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş hesaplaması…

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!

12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zam, maaşları önemli oranda arttırdı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükselirken, diğer maaşlar da ne kadar oldu? İşte yeni maaş hesaplaması ve emeklilerin artış oranları…

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!

SSK VE BAĞ-KUR YENİ EMEKLİ MAAŞ HESABI!

Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.75 oranında zam yapıldı.

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Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI HESAPLARA GEÇTİ!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den yüzde 15.75 artışla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi.

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!

EMEKLİ KÖK MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli kök maaş hesabı başladı. Hak sahipleri kök maaşlarını öğrenmek için önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapıp ardından emekli maaşı detay kısmına girerek bilgileri öğrenebiliyor.

4A, 4B ve 4C için ayrı sekmelerden sorgulama yapılıyor.

KÖK MAAŞ HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, zam tablosu:

Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!

EMEKLİ MAAŞI 12.500, 12.600, 13.000, 13.500, 15.000, 15.500 OLAN NE KADAR MAAŞ ALACAK?

  • 12.500 alanlar 14.469
  • 12.600 alanlar 14.585
  • 13.000 alanlar 15.048
  • 13.500 alanlar 15.626
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