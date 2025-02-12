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Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!
Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
08:59
Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zam ile SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarında artışlar yaşandı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den, 14.469 TL'ye yükselirken, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL maaş alan emekliler ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş hesaplaması…