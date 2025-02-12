Emekli maaşı 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL olanlar ne kadar alacak? SSK ve Bağ-Kur yeni emekli maaş hesabı!

12.500 TL, 13.000 TL, 13.500 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL maaş alan SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zam, maaşları önemli oranda arttırdı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükselirken, diğer maaşlar da ne kadar oldu? İşte yeni maaş hesaplaması ve emeklilerin artış oranları…