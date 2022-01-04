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Haberler Yaşam Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşı açıklandı! 2022'de en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 04.01.2022 10:37 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 10:39

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşı açıklandı! 2022'de en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günkü Aralık enflasyonu açıklaması sonrası 2022 emekli zammı da netleşmiş oldu. SSK ve BAĞKUR emeklileri şimdilerde maaşlarına yapılan zam oranıyla beraber yeni dönemde alacakları maaşları merak ediyor. Hal böyleyken ise "2022 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Öte yandan 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin 2022 yeni zamlı maaşları yayımlanan tablo ile netleşmiş oldu. İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan vatandaşların alacağı yeni tutarlar...

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşı açıklandı! 2022’de en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Emekli maaş zammı açıklamasının ardından maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan vatandaşların alacağı yeni tutarlar da netleşmiş oldu. Bilindi üzere nflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 25.5, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına da yüzde 30.95 zam yapılacağı kararı alınmıştı. Şimdilerde vatandaşlar zamlı emekli maaşları tablosu araştırmasına çıktı. Peki, 2022 Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan kişilerin 2022 zamlı maaşı kaç TL oldu? İşte detaylar...

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşı açıklandı! 2022’de en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6429 liraya çıkacak. En düşük memur emekli aylığı ise 4289 liraya yükselirken, 2000 öncesi en düşük SSK emekli aylığı 3 bin 293 lira oldu. En düşük emekli aylığı da (1 milyon 266 bin emeklinin ) yüzde 66.6 artışla 1500 liradan 2500 liraya yükseltildi.

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Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşı açıklandı! 2022’de en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşı açıklandı! 2022’de en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşı açıklandı! 2022’de en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?

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Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi

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