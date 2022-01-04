Emekli maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin zamlı maaşı açıklandı! 2022'de en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günkü Aralık enflasyonu açıklaması sonrası 2022 emekli zammı da netleşmiş oldu. SSK ve BAĞKUR emeklileri şimdilerde maaşlarına yapılan zam oranıyla beraber yeni dönemde alacakları maaşları merak ediyor. Hal böyleyken ise "2022 Ocak ayı SSK ve Bağkur en düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusu yanıt aramaya başladı. Öte yandan 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan emeklilerin 2022 yeni zamlı maaşları yayımlanan tablo ile netleşmiş oldu. İşte maaşı 1600, 2300, 2600, 3200 TL olan vatandaşların alacağı yeni tutarlar...