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Haberler Yaşam Emekli maaşı 2023 Ocak zammı tablosu: Son viraja girildi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı o tarihte açıklanacak!
Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:07

Emekli maaşı 2023 Ocak zammı tablosu: Son viraja girildi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı o tarihte açıklanacak!

Milyonların merakla beklediği emekli zammı açıklaması için gözler Ocak ayında duyurulacak olan Aralık enflasyonuna çevrilmiş durumda. Bu veriyle birlikte, gerek memurların gerekse milyonlarca emeklinin 2023 ilk dönem maaşları belirlenecek. Bu kapsamda ise "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 5 aylık enflasyon oranı ile emekli maaşı tablosu ortaya çıktı. İşte yeni maaşlara ilişkin ilk tahminler ve tüm gelişmeler…

Emekli maaşı 2023 Ocak zammı tablosu: Son viraja girildi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı o tarihte açıklanacak!

Yılın son günlerinde öne çıkan konu başlıklarından birisi de emekli maaşı için yaşanacak artış oldu. Her yıl olduğu gibi Ocak ayında yeni yıl maaşları belirlenecek. Asgari ücrete ilişkin zam oranı geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeler sonucunda kararlaştırılmıştı. Şimdi ise gözler "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Bu zam oranı son 6 aylık enflasyon göz önüne alınarak belirlenecek. İşte emekli maaş zammı ile ilgili son durum ve tüm detaylar.

Emekli maaşı 2023 Ocak zammı tablosu: Son viraja girildi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı o tarihte açıklanacak!

MEMURA VE EMEKLİYE ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT, memur zammı gibi gündeme ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Bakan Bilgin, açıklamasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için şu ifadeleri kullandı:

''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.''

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Emekli maaşı 2023 Ocak zammı tablosu: Son viraja girildi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı o tarihte açıklanacak!

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

Emekli maaşı 2023 Ocak zammı tablosu: Son viraja girildi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı o tarihte açıklanacak!

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU

Asgari ücretle ilgili adımlarımızı da milletimizi düşünerek atıyoruz. Asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Değerli bakanıma, TİSK Başkanı'mıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 8500 TL.

Emekli maaşı 2023 Ocak zammı tablosu: Son viraja girildi! Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı o tarihte açıklanacak!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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