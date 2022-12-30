Milyonların merakla beklediği emekli zammı açıklaması için gözler Ocak ayında duyurulacak olan Aralık enflasyonuna çevrilmiş durumda. Bu veriyle birlikte, gerek memurların gerekse milyonlarca emeklinin 2023 ilk dönem maaşları belirlenecek. Bu kapsamda ise "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 5 aylık enflasyon oranı ile emekli maaşı tablosu ortaya çıktı. İşte yeni maaşlara ilişkin ilk tahminler ve tüm gelişmeler…