Yılın son günlerinde öne çıkan konu başlıklarından birisi de emekli maaşı için yaşanacak artış oldu. Her yıl olduğu gibi Ocak ayında yeni yıl maaşları belirlenecek. Asgari ücrete ilişkin zam oranı geçtiğimiz günlerde yapılan görüşmeler sonucunda kararlaştırılmıştı. Şimdi ise gözler "2023 SSK Bağkur en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman açıklanacak?" sorularının yanıtına çevrildi. Bu zam oranı son 6 aylık enflasyon göz önüne alınarak belirlenecek. İşte emekli maaş zammı ile ilgili son durum ve tüm detaylar.