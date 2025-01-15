EMEKLİ MAAŞI 2025 ZAM FARKI ÖDEME GÜNLER 4A-4B-4C: SSK, Bağkur, EYT emekli maaş zammı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM'DE

Plan ve Bütçe Komisyonu ise ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek.