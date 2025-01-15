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EMEKLİ MAAŞI 2025 ZAM FARKI ÖDEME GÜNLER 4A-4B-4C: SSK, Bağkur, EYT emekli maaş zammı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
07:17
EMEKLİ MAAŞI 2025 ZAM FARKI ÖDEME GÜNLER 4A-4B-4C: SSK, Bağkur, EYT emekli maaş zammı ne zaman yatacak?
Emekli maaşı zam farkı ve zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri gündemde. 2025 Ocak ayı ile birlikte 6 alık enflasyon oranları neticesinde milyonlarca memur emeklisinin maşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15.74 zam yapıldı. Belirlenen takvimle maaşlar hesaplara aktırılacakken en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman ödenecek?