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EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
11:58
EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşına zam geldi. Emekli maaşı hesaplama tablosu ek zamla birlikte netleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? sorusu netlik kazandı. Temmuz ayında enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli maaşına gelen zamdan sonra kök maaşı zammın altında kalan emeklilerin maaşına düzenleme yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı için açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesinin ardından gözler emekli maaş farkı ödemelerine yöneldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte emekli maaş zammı hesaplama tablosu...