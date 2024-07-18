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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 11:58

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşına zam geldi. Emekli maaşı hesaplama tablosu ek zamla birlikte netleşti. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? sorusu netlik kazandı. Temmuz ayında enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli maaşına gelen zamdan sonra kök maaşı zammın altında kalan emeklilerin maaşına düzenleme yapıldı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı için açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesinin ardından gözler emekli maaş farkı ödemelerine yöneldi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte emekli maaş zammı hesaplama tablosu...

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş zammı 2024 Temmuz ayı ortalarında yeniden gündeme geldi. Kök maaşı emekli zammının altında kalanlar için yeniden düzenleme getirildi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin olarak en düşük emekli maaşına gelecek olan zammı açıkladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu.
Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi.
Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zammı hakketmiş oldu.

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EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL
Yüzde 24,73'lük emekli zammı sonrası, kök maaşı 8020 TL'nin altında olan 1,8 milyon vatandaşın geliri 10 bin TL'de sabit kalmıştı. AK Parti kurmayları ve hükümetin yaptığı çalışma sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL artışla 10 bin TL'den 12 bin 500 TL olarak belirlendi ve Meclis süreci başladı.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?
Emeklilerin maaş ödemelerinin başlayacak olmasından dolayı mağduriyet yaratılmayacağını ve farkların kanun taslağının kanunlaşmasıyla birlikte hesaplara yatırılacağını belirten Güler, emeklilere seyyanen zam olmayacağını da belirtti.
Emekilere yapılacak zam önce komisyona gelecek, komisyondan sonra TBMM Genel Kurulu'nda tartışılacak ve yapılacak oylama sonucu kanunlaşarak yürürlüğe girecek.
Zam oranı, TBMM'den geçtikten sonra maaş farkı yatırılacak. Normal dönemde SSK'lılar için maaş ödeme günü 17 Temmuz 2024 tarihinde başlıyor. Bu tarihe kadar karar yürürlüğe girmezse farkların karar alındığında yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI EK ZAM HESAPLAMA EKRANI: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı farkı ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor. Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

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