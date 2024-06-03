EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri değişti mi, ne zaman gibi sorular hak sahiplerinin gündeminde. Tahsis numarasına göre gün gün ödemelerini almaya hazırlanan emekliler, bu kez Kurban Bayramı nedeniyle açıklamaları takip ediyor. 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, kaç gün önce ödenir en çok araştırılan sorular arasında. Peki; emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu mu? İşte, son durum!