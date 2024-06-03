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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:22 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:22

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme günleri 2024 Haziran ayı sorgulamaları devam ediyor. 16 Haziran günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde 3000 TL'yi hesaplarında görecek milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, arife günü öncesinde ikramiyeyle birlikte maaşlarını da görecek mi merak ediyor. Bu ay emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak, açıklandı mı soruları arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmaları neticesinde gözler Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. İşte, 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?

SSK, Bağkur emekli maaşı ödeme günleri değişti mi, ne zaman gibi sorular hak sahiplerinin gündeminde. Tahsis numarasına göre gün gün ödemelerini almaya hazırlanan emekliler, bu kez Kurban Bayramı nedeniyle açıklamaları takip ediyor. 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, kaç gün önce ödenir en çok araştırılan sorular arasında. Peki; emekli maaşı ödeme takvimi belli oldu mu? İşte, son durum!

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYESİ KURBAN BAYRAMINDAN ÖNCE YATIYOR!

Yıllık olarak toplamda 6000 TL ödeme alan emekliler, yılın ikinci ikramiyesi için Kurban Bayramı tarihlerine odaklandı. 3000 TL ikramiye ödemelerinde geri sayım başladı:

"Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak."

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak bayram öncesi yatacağı aktarılan ikramiyeler 3-14 Haziran tarihleri aralığında bekleniyor. Konuyla ilgili SGK takvimi takip ediliyor.

Peki, emekli maaşları ne zaman erken yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı tarihleri öncesinde maaş ödemeleri bekleniyor. Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında maaş ödemelerinin erken alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Erken ödenmesi beklenen maaşlarda takvim netleşmedi.

Emekli maaşı ödeme takvimi araştırmaları SGK ve Bakanlık kanalına yöneltiliyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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