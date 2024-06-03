Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
10:22
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A-4B-4C: 2024 Haziran SSK, Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenir mi, ne zaman yatacak?
Emekli maaşı ödeme günleri 2024 Haziran ayı sorgulamaları devam ediyor. 16 Haziran günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde 3000 TL'yi hesaplarında görecek milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, arife günü öncesinde ikramiyeyle birlikte maaşlarını da görecek mi merak ediyor. Bu ay emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi, ne zaman yatacak, açıklandı mı soruları arama motorlarına yöneltilmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışmaları neticesinde gözler Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamalarında. İşte, 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında merak edilenler...