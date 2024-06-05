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Haberler Yaşam HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:25

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi, hangi tarihlerde merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Başkan Erdoğan'ın aktardığı üzere önümüzdeki hafta başında 3000 TL ikramiye ödemeleri alınıyor. Şimdi hak sahiplerinin gündeminde 16 Haziran günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde maaşlar ödenecek mi sorusu var. 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar soruları ile ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK duyurularında. 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme tarihleri SSK ve Bağkur, Emekli Sandığı sahiplerinin gündeminde!

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Emekli maaşı ödeme günleri 2024 Haziran itibarıyla gündemde. Bayram haricinde her ay aynı tarihte tahsis numaralarına göre ödeme alan SSK ve Bağkur emeklisi Kurban Bayramı öncesinde sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken tarihlerin değişip değişmediği merak ediliyor. Peki; bu ay emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ayın kaçında ödenir? İşte, emekli maaşı ödeme takvimi son gelişmeler...

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI!

Beştepe'de toplanan Bakanlar Kurulu neticesinde Kabine Toplantısı kararlarını açıklayan Başkan Erdoğan Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerini de açıklığa kavuşturdu.

Buna göre ödemeler 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplarda olacak:

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HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

"Kurban Bayramı ikramiyelerimizi 10-14 Haziran tarihileri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece tek kalemde emeklilerimize 42 bin TL tutarında ödeme yapacağız."

Peki, bu ay emekli maaşları ne zaman yatacak?

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı tarihleri öncesinde maaş ödemeleri bekleniyor. Geçtiğimiz bayramlara bakıldığında maaş ödemelerinin erken alınıp alınmayacağı merak ediliyor.

Erken ödenmesi beklenen maaşlarda takvim netleşmedi.

Emekli maaşı ödeme takvimi araştırmaları SGK ve Bakanlık kanalına yöneltiliyor.

HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. İşte, o tarihler:

4A SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

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