HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Emekli maaşı ödeme günleri 2024 Haziran itibarıyla gündemde. Bayram haricinde her ay aynı tarihte tahsis numaralarına göre ödeme alan SSK ve Bağkur emeklisi Kurban Bayramı öncesinde sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip edilirken tarihlerin değişip değişmediği merak ediliyor. Peki; bu ay emekli maaşları bayramdan önce yatar mı, ayın kaçında ödenir? İşte, emekli maaşı ödeme takvimi son gelişmeler...