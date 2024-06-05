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HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
08:25
HAZİRAN EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
Emekli maaşı ödeme günleri değişti mi, hangi tarihlerde merak ediliyor. Geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı'na başkanlık eden Başkan Erdoğan'ın aktardığı üzere önümüzdeki hafta başında 3000 TL ikramiye ödemeleri alınıyor. Şimdi hak sahiplerinin gündeminde 16 Haziran günü başlayacak Kurban Bayramı öncesinde maaşlar ödenecek mi sorusu var. 2024 Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar soruları ile ilgili gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK duyurularında. 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme tarihleri SSK ve Bağkur, Emekli Sandığı sahiplerinin gündeminde!