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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 18:09

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı zam farkı ve zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri gündemde. 2025 Ocak ayı ile birlikte 6 alık enflasyon oranları neticesinde milyonlarca memur emeklisinin maşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15.74 zam yapıldı. Belirlenen takvimle maaşlar hesaplara aktırılacakken en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında?

Ocak ayında milyonlarca emekliye yapılan zam sonrası emekli maaşı zammı ödeme tarihi ve günleri gündemde yer alıyor. Milyonlarca emekli vatandaşın 2025'in ilk yarısında geçerli olacak maaşları belirlendi. Yapılan zam oranınına ardından en düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL'ye yükselti. Gözler zamlı maaşların ödeme tarihlerine çevrildi. . Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman ödenecek? 4A-4B-4C takvim

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU!
Türkiye'de milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zam oranları belli oldu. Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları maaşlara yansıtılacak.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapıldı.

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanların maaşlarına da yüzde 15.74 oranında zam yapıld

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli zammı açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı için yeni zam oranını duyurdu.

En düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükseltildi.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TBMM'DE
Plan ve Bütçe Komisyonu ise ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre, en düşük emekli aylığı, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2025 ocak ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

İşte tahsis numarasına göre 4A-4B-4C emekli maaşı ödeme günleri;

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