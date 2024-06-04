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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
08:10
Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri 16 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı sebebiyle emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara aktarılacağını açıklamıştı. Bu noktada normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'lulara ise her ay 25'i ve 28'i arasında ödenen emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara geçecek mi yakından takip ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları erken mi, ne zaman yatacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili kritik açıklama!