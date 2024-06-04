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Haberler Yaşam Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 08:10

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26'sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Emekli maaşı ödeme tarihleri ve bayram ikramiyesi ödemeleri 16 milyon emeklinin gündeminde yer alıyor. Kurban Bayramı sebebiyle emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bayram öncesinde ikramiyelerin hesaplara aktarılacağını açıklamıştı. Bu noktada normal şartlarda 4A SSK emeklilerine 17-26'sı arasında ve Bağ-Kur'lulara ise her ay 25'i ve 28'i arasında ödenen emekli maaşları bayram öncesinde hesaplara geçecek mi yakından takip ediliyor. Peki, Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları erken mi, ne zaman yatacak? İşte, Emekli bayram ikramiyesiyle ilgili kritik açıklama!

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Haziran ayı Emekli maaşı ödeme günleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl bayramın ay ortasına gelmesi sebebiyle maaşların öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Bu noktada ise gözler emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli ikramiyeleri ve maaşlara ilişkin son gelişmeler…

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme programına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Işıkhan yaptığı açıklamada çalışmaların devam ettiğini aktararak emekli ikramiyeler için "Bayramdan önce vereceğiz, yakın zamanda takvim açıklanacak." ifadelerini kullandı.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme programı Bakanlık tarafından açıklanacak.

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Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemelerine maaşlarını her ayın 17'si ve 18'inde alanlardan başlanmıştı.

İkramiye ödemelerinin bayram öncesinde 10 Haziran Pazartesi ve 14 Haziran Cuma günleri arasında tamamlanması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Emekliler alternatif olarak maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları aracılığıyla maaşların yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

GEÇTİĞİMİZ YIL MAAŞLAR ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı geçtiğimiz yıl 21-23 Nisan tarihlerinde idrak edilmişti. SSK emeklilerine geçtiğimiz yıl ödemeler 14-16 Nisan tarihinde, Bağ-Kur emeklilerine ise maaş ödemeleri 17-18 Nisan'da yatırılmıştı.

Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli maaşları her ayın 17'si ile 26'sı arasında hesaba yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemeleri birlikte yatmıştı.

Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran'a yani emekli maaşı ödeme günlerine denk gelmesi ve bayram sonra maaş ödemelerinde yoğunluk olabileceği öngörülmesi sebebiyle, emekli maaşlarının bayramdan önce yatırılacağı düşünülüyor.

Buna göre; Haziran ayı emekli maaşlarının 10-14 Haziran haftasında yatırılması bekleniyor.

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