Ayın 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26’sında emekli maaşı alanlar dikkat! Haziran ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Haziran ayı Emekli maaşı ödeme günleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Bu yıl bayramın ay ortasına gelmesi sebebiyle maaşların öne çekilip çekilmeyeceği araştırılıyor. Bu noktada ise gözler emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğine çevrildi. Peki, Emekli maaşları bayramdan önce mi, ne zaman yatacak? İşte, emekli ikramiyeleri ve maaşlara ilişkin son gelişmeler…