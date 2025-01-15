Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (SSK-Bağ-kur) || 4A-4B-4C zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
16:00
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ (SSK-Bağ-kur) || 4A-4B-4C zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Emekli maaşı zam farkı ve zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri gündemde. 2025 Ocak ayı ile birlikte 6 alık enflasyon oranları neticesinde milyonlarca memur emeklisinin maşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15.74 zam yapıldı. Belirlenen takvimle maaşlar hesaplara aktırılacakken en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman ödenecek?