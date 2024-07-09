Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:40 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 11:40

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin maaş zammı netleşti. Fakat kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler yapılan yüzde 24,73 artışa rağmen 10 bin TL maaş alacak. Durum böyle olunca zam alamayan 1 milyon 800 bine yakın emekli için yasal düzenleme geliyor. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak. Peki, emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme günleri.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli zammı netleşti. Şimdi sırada en düşük emekli maaşı düzenlemesi var. SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı yüzde 24,73 oldu. Ancak kök maaşı 8 bin TL'nin altında olanlar maaş zammına rağmen 10 bin lira alacak. Hal böyle olunca en düşük emekli maaşı için harekete geçildi. 1 milyon 780 bin emekli için yeni düzenlemeler geliyor. En düşük emekli maaşı 12 bin liraya çıkarılacağı düzenleme için tuşa basıldı. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2024 Temmuz emekli maaşı ödeme takvimi

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

1,8 MİLYON EMEKLİYE ZAM!

Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin maaş zammı netleşti. Fakat kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler yapılan yüzde 24,73 artışa rağmen 10 bin TL maaş alacak.

Hükümet yüzde 24.73'lük artışa rağmen, kök maaşı düşük olduğu için zamdan yararlanamayacak olan 1.8 milyon emekli için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranı yüzde 24.73 oldu.Yapılan yüzde 24,73 artışa rağmen maaşı değişmeyen emekliler için hükmet çalışma başlattı. kök maaşı 8.017 TL ve altında olanların da zamdan yararlanabilmesi için yeni düzenleme yolda.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

12 BİN LİRAYA ÇIKARILACAK!

AK Parti kurmaylarının başlattığı ve ekonomi yönetiminin de bilgisi dâhilinde gerçekleştiren çalışmalara göre, en düşük emekli maaşının 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarılması hedefleniyor.

Kök maaşı 8 bin lira olan bir emeklinin eline geçecek para yüzde 24.73'lük zamma rağmen 10 bin lira olacak. Ancak kök maşı yerine en düşük emekli maaşı baz alınarak zam yapılırsa Temmuz 2024 itibarıyla en düşük emekli aylığı 12 bin 473 liraya yükselecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?

2 AYLIK FARK YATACAK

AK Parti'de yürütülen çalışmanın temmuz zam dönemine yetiştirilip yetiştirilemeyeceği merak ediliyor.

En düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeler bu aya yetişmezse bir sonraki maaş döneminde iki aylık zam farkı birlikte ödenebilecek.

SON DAKİKA