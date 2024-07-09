Haberler
Yaşam
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
11:40
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ TEMMUZ 2024 || Zam sonrası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşları ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Milyonlarca emekli ve memurun maaş zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerin maaş zammı netleşti. Fakat kök maaşı 8 bin liranın altında olan emekliler yapılan yüzde 24,73 artışa rağmen 10 bin TL maaş alacak. Durum böyle olunca zam alamayan 1 milyon 800 bine yakın emekli için yasal düzenleme geliyor. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin liranın üzerine çıkacak. Peki, emekli maaşları ne zaman, ayın kaçında yatacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 4A-4B-4C tahsis numarasına göre zamlı emekli maaşı ödeme günleri.