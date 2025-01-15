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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman, hangi tarihte yatacak, Ocak mı Şubat mı?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
22:04
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ OCAK 2025: 4A-4B-4C zamlı emekli aylıkları ne zaman, hangi tarihte yatacak, Ocak mı Şubat mı?
Emekli maaşı zam farkı ve zamlı emekli maaşları ödeme tarihleri gündemde. 2025 Ocak ayı ile birlikte 6 alık enflasyon oranları neticesinde milyonlarca memur emeklisinin maşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 15.74 zam yapıldı. Belirlenen takvimle maaşlar hesaplara aktırılacakken en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükselttiklerini bildirdi. Peki, SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak, zam farkı ne zaman ödenecek?