Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 16:53

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremzedelere katkı sağlayabilmek amacıyla SSK ve BAĞKUR emekli aylıkları ödeme takvimi güncellendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika açıklaması ile emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Böylece milyonlarca emekli tarafından araştırılan ''Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi?'' sorusu yanıt buldu. Peki, 2023 Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.