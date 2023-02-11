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Haberler Yaşam EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 11.02.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 16:53

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremzedelere katkı sağlayabilmek amacıyla SSK ve BAĞKUR emekli aylıkları ödeme takvimi güncellendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika açıklaması ile emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Böylece milyonlarca emekli tarafından araştırılan ''Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken ödenecek mi?'' sorusu yanıt buldu. Peki, 2023 Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli maaşları ne zaman yatacak, erken yatacak mı sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kişiyi etkileyen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi sonrası emekli aylığı ödeme takvimi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, depremzedelere katkı sağlayabilmek amacıyla emekli maaşı ödeme tarihleri öne çekildi. Peki, emekli maaşları yattı mı, ne zaman ödenecek, hangi tarihte? İşte, 4A/4B SSK Bağkur 2023 Şubat ayı emekli maaşı ödeme takvimi ve son durum...

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaşanan deprem felaketi ardından son dakika açıklamasını paylaştı:

"Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye"

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

ŞUBAT AYI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler 14, 15, 16 ve 17 Şubat tarihlerinde yapılacak.

SSK'lıların 17-26 Şubat tarihinde alacakları aylıkları 14-15-16 Şubat 2023 tarihinde,

Bağ-Kurluların 25-28 Şubat tarihinde alacakları maaşları 16-17 Şubat tarihinde ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

SSK ödemeleri tarihleri

SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ SSK - BAĞKUR 2023: Şubat ayı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Bağ-Kur ödemeleri tarihleri

Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.

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