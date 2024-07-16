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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 00:28
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
00:28
EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ TEMMUZ 2024: Emekli Sandığı, SSK, Bağkur (4A, 4B, 4C) emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bu zamlar yılın ikinci yarsında geçerli olacak. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2024 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında yatacak? İşte, emekli maaş farkı ödeme tarihleri…