HaberlerYaşamEmekli maaşı Temmuz ayı zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?
Giriş Tarihi: 23.06.2021 13:22Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 13:22
Emekli maaşı Temmuz ayı zam miktarı belirleniyor! 2021 SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?
Haziran ayının sonuna yaklaşılırken milyonların gündeminde memur ve emekli maaş zammı oranı yer alıyor. Her sene olduğu gibi yılın ilk yarısındaki enflasyon verilerinin göz önüne alınarak yapılacağı zammın ne kadar olacağı "Temmuz ayı SSK, BAĞKUR Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, zamlar ne zaman belli olur?" soruları ile gündemdeki yerini aldı. Öte yandan 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olurken bu rakam memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacaklarını kesinleştirdi. İşte emekli maaş zammı hakkında son dakika gelişmeleri…