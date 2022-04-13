Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu
Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:49

Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu

14 milyon emekli her yıl temmuz ayında yapılan zammın bu yıl ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve emekli maaşına zam, asgari ücrete yapılandan daha farklı şekilde oluyor. Asgari ücret zammı için hükümet, işveren ve işçi sendikaları temsilci belirleyip toplantılar sonucu bir ücrette anlaşıyor. Bu sebeple asgari ücreti aylar içerisinde hesaplamak mümkün değil. Emekli maaşları ise 6 aylık enflasyon oranlarının ortalamasıyla öğreniliyor. Böylece her ay emekli maaşına ne kadar zam geleceği tahmini yapılabiliyor. Peki, bu hesaplama sistemine göre 2022 Temmuz ayı emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu

Emekliler temmuz ayında maaşlarına gelecek zammı merak ediyor. Her ay TÜİK'in paylaştığı enflasyon rakamlarının 6 aylık ortalaması, emekli maaşlarına zam olarak yansıyor. Her 6 ayda bir emekli ve memurlara bu oran doğrultusunda zam yapılıyor. Temmuz ve ocak ayları bu açıdan emeklilerin yollarını gözlediği aylar oluyor. Peki, emekli maaşına ne kadar zam yapılacak, 2022 emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu

2022 MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Enflasyon oranına göre zam oranları yapıldığı için emekliye yapılacak zammın ne kadar olacağına dair bir tahmin yapılabilir. Henüz 3 aylık enflasyon rakamları elimizde olduğu için yolun daha yarısındayız ama tahmin yapmak hala yapılabilir. Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 48,69; şubat ayı enflasyon rakamları yüzde 45,44 ve mart ayı enflasyon rakamları yüzde 61,44 olarak belirlendi. Haziran ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra zamların ne kadar yapılacağı netleşmiş olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu

Ocak ayında yapılan zam yüzde 5 olacakken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu zammı yüzde 7,5'a çıkarmıştı. Memurlar bu sayede geçtiğimiz zam döneminde yüzde 30.5 oranında zam almıştı.

Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu

2022 SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Mart ayı enflasyon oranları açıklamasından sonra üç aylık enflasyon artış oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Böylece en az 22.81 oranında zammın geleceği kesinleşmiş oldu. Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 6 aylık enflasyon oranı 34.62 oldu. Bu tahmin tutarsa emekliye zam 34,62 oranında yapılacak.

Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak." dedi.

SON DAKİKA