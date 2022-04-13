Haberler Yaşam Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu

Giriş Tarihi: 13.04.2022 10:43 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:49

Emekli maaşı temmuz zammı belli oluyor! Emekli temmuz zammı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli zammı ne zaman açıklanacağı belli oldu

14 milyon emekli her yıl temmuz ayında yapılan zammın bu yıl ne kadar olacağını merak ediyor. Memur ve emekli maaşına zam, asgari ücrete yapılandan daha farklı şekilde oluyor. Asgari ücret zammı için hükümet, işveren ve işçi sendikaları temsilci belirleyip toplantılar sonucu bir ücrette anlaşıyor. Bu sebeple asgari ücreti aylar içerisinde hesaplamak mümkün değil. Emekli maaşları ise 6 aylık enflasyon oranlarının ortalamasıyla öğreniliyor. Böylece her ay emekli maaşına ne kadar zam geleceği tahmini yapılabiliyor. Peki, bu hesaplama sistemine göre 2022 Temmuz ayı emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek?